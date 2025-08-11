8月台股期指漲209點

快訊

中央社／ 台北11日電

台北股市今天終場漲114.24點，收24135.5點。8月台指期以24162點作收，上漲209點，與現貨相較，正價差26.5點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，8月期貨23953點、9月期貨23875點。

台股今天終場漲114.24點，收24135.5點，成交金額新台幣4262.17億元。

8月台指期貨以24162點作收，漲209點，成交6萬1803口；9月期貨以24088點作收，漲213點，成交1154口。實際收盤價格以期交所公告為準。

