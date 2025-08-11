聽新聞
台指期開低走高 盤中強勢翻紅 終場收24,162點、大漲逾200點
台指期11日開低，盤中於9點30分附近在買盤的進駐下翻紅，隨後一度拉高，盤中最高一度拉升至24,223點，大漲逾200點，後續高檔震盪，終場收在24,162點，上漲209點，漲幅0.87%。另外，台積電（2330）期收1,180元，上漲5元，電子期上漲0.91%，中型100期貨上漲0.47%。
台積電豁免半導體 100% 關稅、台積電7月營收創下歷史次高、聯準會 9 月降息機率提高、歐美加速網通及無人機「去中化」等，多項利多加持，市場買盤湧入，帶動台指期重返24,000點的同時，再創本波新高。
台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,417口至2,849口，其中外資淨空單增加2,801口至37,590口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少502口至746口。
法人指出，美國科技七雄財報優異，CSP廠資本支出持續上修。美國科技七雄在本次企業財報季展現令人矚目的表現。這些科技巨頭普遍釋出優於市場預期的財報，同時對未來展望也保持樂觀態度，為全球股市注入強勁的上漲動能。
特別值得關注的是，科技七雄中的四大CSP，包括微軟、亞馬遜、Alphabet以及Meta等，受惠於AI算力需求的爆炸性成長，紛紛上修今明兩年的資本支出展望。
