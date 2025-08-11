快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期開低走高 盤中強勢翻紅 終場收24,162點、大漲逾200點

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，市場解讀為台積電利多消息，帶動台積電今天股價衝上新高1180元，上漲55元；台股指數上漲556.41點，突破24000點大關，收在24003.77點。中央社記者張新偉攝　114年8月7日 中央通訊社
美國總統川普宣布半導體關稅100%，但在美設廠或正在設廠者可豁免，市場解讀為台積電利多消息，帶動台積電今天股價衝上新高1180元，上漲55元；台股指數上漲556.41點，突破24000點大關，收在24003.77點。中央社記者張新偉攝　114年8月7日 中央通訊社

台指期11日開低，盤中於9點30分附近在買盤的進駐下翻紅，隨後一度拉高，盤中最高一度拉升至24,223點，大漲逾200點，後續高檔震盪，終場收在24,162點，上漲209點，漲幅0.87%。另外，台積電（2330）期收1,180元，上漲5元，電子期上漲0.91%，中型100期貨上漲0.47%。

台積電豁免半導體 100% 關稅、台積電7月營收創下歷史次高、聯準會 9 月降息機率提高、歐美加速網通及無人機「去中化」等，多項利多加持，市場買盤湧入，帶動台指期重返24,000點的同時，再創本波新高。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,417口至2,849口，其中外資淨空單增加2,801口至37,590口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少502口至746口。

法人指出，美國科技七雄財報優異，CSP廠資本支出持續上修。美國科技七雄在本次企業財報季展現令人矚目的表現。這些科技巨頭普遍釋出優於市場預期的財報，同時對未來展望也保持樂觀態度，為全球股市注入強勁的上漲動能。

特別值得關注的是，科技七雄中的四大CSP，包括微軟、亞馬遜、Alphabet以及Meta等，受惠於AI算力需求的爆炸性成長，紛紛上修今明兩年的資本支出展望。

台積電 台指期

延伸閱讀

星亞掛牌上櫃首日大漲逾27% 抽中一張現賺1.25萬元

多項利多加持 台指期盤中翻紅 再創本波新高點

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

相關新聞

台指期開低走高 盤中強勢翻紅 終場收24,162點、大漲逾200點

台指期11日開低，盤中於9點30分附近在買盤的進駐下翻紅，隨後一度拉高，盤中最高一度拉升至24,223點，大漲逾200點...

台指期 預期震盪走高

台股上周五（8日）震盪收小紅，終場小漲17點，收在24,021點，全周大漲586點，漲幅約2.5%；台指期上周五下跌48...

期貨商論壇／黃金期 蓄勢上攻

美國7月非農就業人數大幅不如預期，顯示勞動市場面臨風險；疲軟的就業報告和新關稅引發的衝擊，使市場對降息預期有所升溫，美元...

期貨商論壇／大成鋼期 展望佳

鋼鐵族群上周五（8日）表現搶眼，大成鋼（2027）近期傳出將與日本車廠Toyota展開股權與車用材料合作，投資人看好台日...

台燿、富喬 認購放閃

台股近日表現強勢，盤面上科技股仍是市場關注焦點，其中台燿（6274）、富喬（1815）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相...

新應材、台特化 四檔夯

新應材（4749）與台特化（4772）隨著半導體景氣佳，以及需求增加帶來業績成長空間；權證發行商表示，市場氛圍樂觀可挑偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。