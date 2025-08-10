全新、宏捷科 押長天期

全新（2455）及宏捷科（8086）在2026年仍具業績成長性，因通過市場追捧的無人機太陽能電池認證，在市場需求暢旺帶動下，股價都相對有表現空間。

全新今年第2季營收7.14億元，季減10%，年減18.4%，主因來自因基板缺料影響，光電子營收低於預期。毛利率34.4%，受新台幣升值匯率影響約2至3個百分點、稼動率較低使固定成本攤提較高所致，單季每股純益0.2元。

微電子則受惠主力台系客戶滲透率提升及美系手機進入傳統備貨期，預估第3季微電子業務季增5%至10%。光電子部分，因InP基板缺料問題緩解，6、7月以德、日系二供為主，8月起獲得大陸出口許可，預估光電子將較上季明顯成長。獲利部分，因稼動率回升及產品組合轉佳，預估毛利率將回升。

全新2026年光電子業務仍為主要成長動能，在資料中心部分，PD接收端產品客戶備貨十分積極，矽光子日系客戶LD發射端產品有望翻倍成長。

宏捷科因美中貿易戰加劇，將提升在大陸市場地位，大陸客戶已經陸續打進陸系、韓系手機品牌客戶，且未來給陸系供應鏈供貨份額將從往年不到30%提升至80%以上，更加確立宏捷科未來的強勁成長動能；此外，在VCSEL專案上也有所斬獲，除已經量產的400G光模組產品外，近期也通過歐洲客戶無人機太陽能電池認證，預估2026年量產。

投資人可挑選價外15%以內、距到期日100天以上的長天期相關認購權證進行操作。