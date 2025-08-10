快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聽新聞
0:00 / 0:00

全新、宏捷科 押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全新（2455）及宏捷科（8086）在2026年仍具業績成長性，因通過市場追捧的無人機太陽能電池認證，在市場需求暢旺帶動下，股價都相對有表現空間。

全新今年第2季營收7.14億元，季減10%，年減18.4%，主因來自因基板缺料影響，光電子營收低於預期。毛利率34.4%，受新台幣升值匯率影響約2至3個百分點、稼動率較低使固定成本攤提較高所致，單季每股純益0.2元。

微電子則受惠主力台系客戶滲透率提升及美系手機進入傳統備貨期，預估第3季微電子業務季增5%至10%。光電子部分，因InP基板缺料問題緩解，6、7月以德、日系二供為主，8月起獲得大陸出口許可，預估光電子將較上季明顯成長。獲利部分，因稼動率回升及產品組合轉佳，預估毛利率將回升。

全新2026年光電子業務仍為主要成長動能，在資料中心部分，PD接收端產品客戶備貨十分積極，矽光子日系客戶LD發射端產品有望翻倍成長。

宏捷科因美中貿易戰加劇，將提升在大陸市場地位，大陸客戶已經陸續打進陸系、韓系手機品牌客戶，且未來給陸系供應鏈供貨份額將從往年不到30%提升至80%以上，更加確立宏捷科未來的強勁成長動能；此外，在VCSEL專案上也有所斬獲，除已經量產的400G光模組產品外，近期也通過歐洲客戶無人機太陽能電池認證，預估2026年量產。

投資人可挑選價外15%以內、距到期日100天以上的長天期相關認購權證進行操作。

光電 太陽能電池

延伸閱讀

濃煙竄天！烏克蘭無人機襲俄南煉油廠 當地州長稱攻勢釀1死

休旅車停曾文溪堤岸 台南35歲男失聯3天…無人機搜救發現已成浮屍

7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

強風豪雨嘉縣慘重災情 故宮南院周末晚無人機群飛傳遞祝福

相關新聞

台指期 預期震盪走高

台股上周五（8日）震盪收小紅，終場小漲17點，收在24,021點，全周大漲586點，漲幅約2.5%；台指期上周五下跌48...

期貨商論壇／黃金期 蓄勢上攻

美國7月非農就業人數大幅不如預期，顯示勞動市場面臨風險；疲軟的就業報告和新關稅引發的衝擊，使市場對降息預期有所升溫，美元...

期貨商論壇／大成鋼期 展望佳

鋼鐵族群上周五（8日）表現搶眼，大成鋼（2027）近期傳出將與日本車廠Toyota展開股權與車用材料合作，投資人看好台日...

台燿、富喬 認購放閃

台股近日表現強勢，盤面上科技股仍是市場關注焦點，其中台燿（6274）、富喬（1815）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相...

新應材、台特化 四檔夯

新應材（4749）與台特化（4772）隨著半導體景氣佳，以及需求增加帶來業績成長空間；權證發行商表示，市場氛圍樂觀可挑偏...

全新、宏捷科 押長天期

全新（2455）及宏捷科（8086）在2026年仍具業績成長性，因通過市場追捧的無人機太陽能電池認證，在市場需求暢旺帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。