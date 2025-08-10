快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聽新聞
0:00 / 0:00

新應材、台特化 四檔夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

新應材（4749）與台特化（4772）隨著半導體景氣佳，以及需求增加帶來業績成長空間；權證發行商表示，市場氛圍樂觀可挑偏價外認購權證操作。

新應材隨晶圓廠客戶3奈米製程（N3）月產能持續提升、N2自今年第4季開始量產，表面改質劑（Rinse）將持續成為今、明年主要營收成長動能。中長期而言，展望至2027年，隨KrF光阻劑驗證通過，2026／2027年皆有新品挹注，產品組合逐漸完善下，中長期成長趨勢明確。

Rinse目前是新應材的主要產品，占整體營收約七成，獨家供應給台灣晶圓廠客戶，隨晶圓廠客戶N3月產能持續提升、N2自今年第4季開始量產，預估Rinse業務在今、明兩年分別年增約45%、55%。新應材的BARC及EBR已通過主要客戶N2驗證，預估光阻周邊產品在N3及N2的用量比為1：1.7，其中用量增加部分為BARC及EBR，隨N2產能放量，新品BARC及EBR將能挹注公司整體營收動能。

台特化第2季受惠於先進製程應用擴大、稼動率拉升，單季稅後純益1.16億元，年增54.7%，每股純益0.79元；累計今年上半年獲利2.19億元，年增41%，每股純益1.49元。法人看好無水氟化氫（AHF）產品下半年開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

台特化去年下半年推出蝕刻特氣產品AHF，專注先進製程自製特氣產品，產品具寡占地位；今年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。

另今年3月矽乙烷產能去瓶頸成功，4月起的年產能由26.4噸成長至30噸，加上2024年第4季台積電N2量產，將帶動矽乙烷用量提升，今年營收走勢預期將一步步墊高。中長期目標是未來三年內每年推出一個新的自製產品，使整體在未來三至四後營收可以翻倍成長。

投資人可挑選價外15%以內，距到期日三個月以上的相關權證布局，藉以放大槓桿利潤。

營收 晶圓廠

延伸閱讀

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

矽盾兩大打擊 台積撐得住…多年打下的根基對手難撼動

半導體美擬課100％關稅 賴士葆批賴政府：如馬關條約喪權辱國

意指台積電可豁免？川普：「承諾在美設廠」免課100%半導體關稅

相關新聞

台指期 預期震盪走高

台股上周五（8日）震盪收小紅，終場小漲17點，收在24,021點，全周大漲586點，漲幅約2.5%；台指期上周五下跌48...

期貨商論壇／黃金期 蓄勢上攻

美國7月非農就業人數大幅不如預期，顯示勞動市場面臨風險；疲軟的就業報告和新關稅引發的衝擊，使市場對降息預期有所升溫，美元...

期貨商論壇／大成鋼期 展望佳

鋼鐵族群上周五（8日）表現搶眼，大成鋼（2027）近期傳出將與日本車廠Toyota展開股權與車用材料合作，投資人看好台日...

台燿、富喬 認購放閃

台股近日表現強勢，盤面上科技股仍是市場關注焦點，其中台燿（6274）、富喬（1815）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相...

新應材、台特化 四檔夯

新應材（4749）與台特化（4772）隨著半導體景氣佳，以及需求增加帶來業績成長空間；權證發行商表示，市場氛圍樂觀可挑偏...

全新、宏捷科 押長天期

全新（2455）及宏捷科（8086）在2026年仍具業績成長性，因通過市場追捧的無人機太陽能電池認證，在市場需求暢旺帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。