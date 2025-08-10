新應材、台特化 四檔夯

新應材（4749）與台特化（4772）隨著半導體景氣佳，以及需求增加帶來業績成長空間；權證發行商表示，市場氛圍樂觀可挑偏價外認購權證操作。

新應材隨晶圓廠客戶3奈米製程（N3）月產能持續提升、N2自今年第4季開始量產，表面改質劑（Rinse）將持續成為今、明年主要營收成長動能。中長期而言，展望至2027年，隨KrF光阻劑驗證通過，2026／2027年皆有新品挹注，產品組合逐漸完善下，中長期成長趨勢明確。

Rinse目前是新應材的主要產品，占整體營收約七成，獨家供應給台灣晶圓廠客戶，隨晶圓廠客戶N3月產能持續提升、N2自今年第4季開始量產，預估Rinse業務在今、明兩年分別年增約45%、55%。新應材的BARC及EBR已通過主要客戶N2驗證，預估光阻周邊產品在N3及N2的用量比為1：1.7，其中用量增加部分為BARC及EBR，隨N2產能放量，新品BARC及EBR將能挹注公司整體營收動能。

台特化第2季受惠於先進製程應用擴大、稼動率拉升，單季稅後純益1.16億元，年增54.7%，每股純益0.79元；累計今年上半年獲利2.19億元，年增41%，每股純益1.49元。法人看好無水氟化氫（AHF）產品下半年開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

台特化去年下半年推出蝕刻特氣產品AHF，專注先進製程自製特氣產品，產品具寡占地位；今年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。

另今年3月矽乙烷產能去瓶頸成功，4月起的年產能由26.4噸成長至30噸，加上2024年第4季台積電N2量產，將帶動矽乙烷用量提升，今年營收走勢預期將一步步墊高。中長期目標是未來三年內每年推出一個新的自製產品，使整體在未來三至四後營收可以翻倍成長。

投資人可挑選價外15%以內，距到期日三個月以上的相關權證布局，藉以放大槓桿利潤。