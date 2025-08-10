台燿、富喬 認購放閃

台股近日表現強勢，盤面上科技股仍是市場關注焦點，其中台燿（6274）、富喬（1815）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，AI伺服器材料與先進封裝需求日益擴增，帶動高階銅箔基板 （CCL）市場快速成長，並轉為採用低介電損耗的Low Dk／Low Df值材料，以控制熱膨脹，降低分層風險。

台燿隨著AI ASIC發展持續，M7、M8等CCL需求連帶上升，法人指出，考量市場需求龐大，單一CCL廠長期獨供部分美系AI ASIC可能性較低，台燿長期有望以無鹵M8 CCL進入更多AI ASIC供應鏈，預期2025年伺服器業務占比達39%，年增39%，高於此前預期的28%。

法人表示，預期台燿2025年交換器業務占比達45%，年增13%。目前泰國一期廠產能於第3季開出，預期第4季可達30萬張／月。二期單月產能30萬張已在規劃中。未來數年擴充後產能可達單月150萬張，因此正向看待泰國廠潛在擴產對營運之助益。

台燿強調布局台灣、大陸及泰國等地產能完整，且比重相對分散，因應地緣政治風險相對具有優勢，並有利未來客戶訂單爭取。

富喬方面，全球高階玻纖紗布供應廠商有日系一家、台系三家、歐美各一家，供應AI伺服器所用高階玻纖產能，由於各廠商對產能擴充謹慎保守，因AI伺服器量產需求強，推升高階材料供需相對緊俏。法人看好下半年富喬因高階玻纖新爐啟用，整體稼動率提升，並將部分產能轉至高階製程，帶動Low Dk系列占富喬電子級玻纖布產能占比達五成以上。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。