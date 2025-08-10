聽新聞
全民權證／建準 選逾五個月
建準（2421）今年第2季毛利率30.5%，季增1.3個百分點，年增2.3個百分點；每股純益1.37 元。整體生產規模及菲律賓產能提升對毛利有正向挹注。
雖然第3季車用市場萎靡，但仍一些新客戶與專案，預計今年業務有望小增；工控的變電站、充電站等有新市場，在power rack、BBU部分，預期有不錯的成長，未來也有望提升毛利表現。網通、伺服器仍看好；筆電 上半年成長，8、9月品牌客戶已經換新機上市，預計全年會個位數增加。另外，建準今年水冷板產品已在送樣中，明年大量生產。
投資人可挑選價內外程度20%以內，距到期日五個月以上相關權證操作。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
