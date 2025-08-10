全民權證／緯穎 挑價內外15%

緯穎（6669）受惠於四大雲端服務廠（CSP）增加AI投資，7月營收845.3億元，優於預期；並透過多元產能分配彈性運用，以降低關稅議題帶來的影響。

法人預期，緯穎的AI伺服器營收為7月主要成長動能，占比逾50%。第3季通用伺服器營收減少幅度較預期低，但隨AI伺服器新客戶Oracle GB200 AI伺服器開案，第4季營收將上揚。

法人表示，展望2026年，受惠於亞馬遜新一代ASIC AI伺服器與出貨Oracle的GB AI伺服器，將是推升AI伺服器營收占比的主要動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證入手。

（凱基證券提供）

