全民權證／中鴻 二檔有看頭

中鴻（2014）7月出貨量續降，僅6.1萬噸，是全年低點，8月接單量有所成長，預期第3季出貨量有望逐月走高；7月盤價每噸續降600元、8月開平盤，雖鋼品仍負毛利，但存貨評價損失已於第2季提列。

大陸鋼鐵上半年需求年減5.5%、產量年減3%，使出口年增9.2%、均價下跌9%；亞洲鋼市弱勢盤整，但隨西藏雅下水電項目7月動工，唐山、山西等地因反內捲政策實施限產令，預期今年將減產5%至10%，供需氛圍轉佳推動鋼價回升。而越南和發盤價每噸上調15美元，有利台灣鋼廠9月盤價上漲。

投資人可布局價外15%以內，距到期日100天以上的權證，透過個股參與行情。（元大證券提供）

