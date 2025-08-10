期貨商論壇／大成鋼期 展望佳

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理

鋼鐵族群上周五（8日）表現搶眼，大成鋼（2027）近期傳出將與日本車廠Toyota展開股權與車用材料合作，投資人看好台日企業首度攜手進軍美國汽車供應鏈，激勵股價大漲，連動大成鋼期貨也同步強勢表態。

儘管公司對合作案表示尚在洽談中，市場信心依然強勁。大成鋼深耕美國多年，布局涵蓋20州、32個營運據點，是當地最大鋁捲板與不鏽鋼通路商，並具備上游製造能力。

在美國近期將鋼鋁關稅調升至50%後，具「美國製造」的大成鋼成為明顯受惠者。

法人分析，大成鋼今年第2季營收為254.8億元，雖季減2.3%，但不鏽鋼出貨量年增5.5%，鋁捲板訂單穩健，全年營收可望年增8.9%至12.5%，營業利益更有倍增潛力。

展望第3季，鋼鐵基本面持穩，包括美國取消鋼鋁豁免、國際鐵礦砂價格走揚、俄烏戰後重建題材發酵，加上國內鋼價同步上調，皆挹注成長動能。

全年毛利率在美國鋼鋁關稅上調，並帶動報價持續上漲的情況下，預期將帶動進一步擴張，市場上調今年毛利率預估至24.5%，預估全年稅後淨利為66.2億元、年增87.3%，每股獲利將大幅成長至2.7元。

此外，大成鋼德州新廠已加入量產，進一步強化供應鏈布局。

若Toyota合作案拍板，未來可望在車用鋁材領域取得關鍵一席。

（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

