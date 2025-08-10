期貨商論壇／黃金期 蓄勢上攻

美國7月非農就業人數大幅不如預期，顯示勞動市場面臨風險；疲軟的就業報告和新關稅引發的衝擊，使市場對降息預期有所升溫，美元指數走弱，金價在低接買盤進場後出現上漲。

需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，至8月7日黃金持有量為952.79公噸。

近期持有量從5月中旬低檔的518.73起一路增長，金價則從3,200美元左右緩步震盪向上，顯示買方交易持續進場留倉。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，截至7月29日淨多單持倉部位大幅減少29, 442口來到22.35萬口，顯示高檔多單獲利出場，市場動能有減弱的情況，之後觀察數據能否隨著金價上揚再度上升，保持多方的推升動能。

技術面來看，7月下旬金價雖一度走弱，指標翻空後價位跌破均線區域，但在8月1日長紅K棒翻揚，而後緩步上升，指標KD從低位翻多走升，價格有機會再創新高。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場動態，是投資黃金有利的方式。

最後提醒，期權交易有風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）