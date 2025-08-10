台指期 預期震盪走高

台股上周五（8日）震盪收小紅，終場小漲17點，收在24,021點，全周大漲586點，漲幅約2.5%；台指期上周五下跌48點、至23,949點，逆價差為72.26點。期貨商表示，台指期短線雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足，本周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解壓力。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,417口至2,849口，其中外資淨空單增加2,801口至37,590口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少502口至746口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選擇權方面，買賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨指出，台指期目前已消化關稅利空因素，整體維持震盪走高，下方均線持續向上墊高發散，震盪整理後仍有機會向上走升。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月第二周周五結算（F2）大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在17,800點；全月未平倉量put/call ratio值由1.31下降至1.15，VIX指數下降0.64至20.62。

整體來看，短線雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足，本周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解壓力。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股將挑戰歷史新高位置，目前在8月7日多方缺口不破下，短線拉回仍可以樂觀操作。