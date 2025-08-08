台積電亮麗業績未起作用 台指期夜盤震盪

台指期夜盤8日開盤時，雖有台積電（2330）亮麗的7月營收加持，同時美股電子盤也反彈等外在有利因素中，以23,927點、下跌26點開出後，下殺至23,905點，但一度翻紅來到23,981點，可隨後在美中貿易關係可能再次風起雲湧中，盤勢趨於震盪，在晚間9點30分左右，指數在23,960點、上漲約10點附近遊走。

台積電公布亮麗的7月營收，其中，月增22.5%、年增25.8%，創單月歷史次高以及歷年同期新高；累計前七月營收年增37.6%，創歷年同期新高，在美股盤前交易中，僅小漲約0.2%，同時，在川普下周可能與俄羅斯總經理普亭碰面，中國大陸國家主席習近平也在8日與普亭通話，雙方一致同意共同推動兩國關係取得更大發展中，包括道瓊、那斯達克、標普電子盤全面翻紅。

不過，在川普表示可能會因中國大陸購買俄羅斯石油而徵收次級關稅，美中貿易關係前景撲朔迷離中，台指期夜盤呈震盪格局。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,175元，平盤附近遊走，電子期平盤震盪、半導體期下跌近0.2%，中型100期貨指數下跌約0.2%。

台股8日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲213點，收23,447點，其中，外資現貨賣超32.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,801口至37,590口；投信賣超17億元，自營商買超12.9億元，三大法合計賣超36.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股開高走低、最終收小黑K棒，但價格波動不大、且維持高檔強勢整理，早盤成交金額略大，中場過後成交量獲得控制，整體呈現價穩量縮、多頭延續的格局，不過台股累積漲幅已大，再加上已經逼近歷史高點24,416點，指數短期恐將難免震盪，下檔月線沒有失守前，操作上仍偏多因應。