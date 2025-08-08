全民權證／敦陽科 押價內外15%
敦陽科（2480）來自亞馬遜AWS、Google、微軟、輝達等四大咖客戶業務持續熱轉，加上在資安、AI等領域持續衝刺，隨輝達AI代工服務需求拉升，並搭上DeepSeek崛起催動AI應用需求商機，法人看好2025年營收與獲利將持續增長。
截至今年6月，敦陽科在手訂單約79億元，季增5.6%，年增27.2%，約54%下半年將認列，使第2季底存貨金額年增14.96%至27.79億元。獲利方面，大型專案認列將影響產品組合，毛利率部分承壓，惟營收規模擴大，毛利率估小幅調整至24.2%，營業利益10.54 億元，年增14.8%。看好敦陽科股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期五個月以上的商品介入。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言