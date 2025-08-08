全民權證／敦陽科 押價內外15%

敦陽科（2480）來自亞馬遜AWS、Google、微軟、輝達等四大咖客戶業務持續熱轉，加上在資安、AI等領域持續衝刺，隨輝達AI代工服務需求拉升，並搭上DeepSeek崛起催動AI應用需求商機，法人看好2025年營收與獲利將持續增長。

截至今年6月，敦陽科在手訂單約79億元，季增5.6%，年增27.2%，約54%下半年將認列，使第2季底存貨金額年增14.96%至27.79億元。獲利方面，大型專案認列將影響產品組合，毛利率部分承壓，惟營收規模擴大，毛利率估小幅調整至24.2%，營業利益10.54 億元，年增14.8%。看好敦陽科股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期五個月以上的商品介入。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）