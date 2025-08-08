全民權證／台達電 挑逾150天
台達電（2308）隨智慧移動、基礎設施等需求快速成長，SiC已成高效能電源設計的關鍵材料。Microchip與台達電簽署策略合作協議，將在台達電設計中導入其mSiC技術，提升能源效率並縮短產品上市時間。
AI伺服器電源出貨強勁，PSU瓦數提升，今年將推出11-12KW PSU，Power rack明年就有望看到；液冷Sidecar部分，市場上僅台達具備較大出貨規模，全年營收占比將達6%；展望下半年，因季節性因素加上AI server加速出貨，第3季營運優於第2季，法人上調今年營收至4,993億元，每股純益（EPS）上調至18元，明年約21.9元。
看好台達電後市的投資人，可利用價內外10%以內、有效天期逾150天的商品介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
