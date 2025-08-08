欣興、中砂 權證選逾四個月

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美國政府允許輝達恢復對中國市場銷售H20晶片，中國科技巨頭紛紛回補中，市場看好欣興（3037）、中砂（1560）等AI供應鏈未來營運表現中，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期120天以上的認購權證參與個股走勢。

欣興在下半年營運展望上，隨消費性旺季與高階ABF載板、HDI出貨量持續提升，考量匯率因素影響下，市場仍預估下半年營收將有8~10%的成長空間；重要廠區營運狀態上，預期隨著更多AI客戶訂單於楊梅廠生產，楊梅廠年底將達滿載，另光復廠已開始獲利，整體狀況漸入佳境。

市場考量營收規模放大、ABF產能持續填補、HDI產線調整逐步完成與學習曲線穩定提升，將使下半年財務數據明顯躍進，整體預估全年營收1309.2億元，年成長13.4%，毛利率13.9%，稅後純益51.5億元，年成長1.4%，每股純益（EPS）3.3元。

展望2026年，隨大客戶GB200出貨櫃數增加，且持續為GB300 CPU、GPU、OAM板供應商外，欣興亦為多家CSP業者ASIC晶片載板供應商，營收成長性明確，且毛利率在ABF稼動率持續放大、已無HDI產線調整議題、HDI良率穩定提升，市場認為，毛利率可樂觀期待，整體預估2026年營收1466.2億元，年成長11.9%，毛利率16.2%，稅後純益94.8億元，年成長84%，EPS上看6.2元。

中砂方面，由於台積電2奈米供應嚴重吃緊，傳出將大擴產，法人估由今年底月產能由2.5萬增加至4萬片、明年倍增中，營運明顯受惠。

