勤誠、晟銘電 權證四檔紅火

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
勤誠董事長陳美琪。照片提供/勤誠
勤誠董事長陳美琪。照片提供/勤誠

台股重返24,000點後，追價動能明顯趨緩，高檔震盪整理的意味濃厚。盤面上，勤誠（8210）、晟銘電（3013）等領銜主演，成為亮點。發行券商指出，看好伺服器後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

勤誠第2季稅後純益衝上8.29億元，季增24.3%、年增83%，每股純益（EPS）6.87元，創掛牌以來單季歷史新高；累計上半年稅後純益14.96億元，年增82.9%，EPS為12.4元，大賺逾一個股本，亦創歷史同期新高。

法人分析指出，勤誠今年跨入機櫃生產，為客戶量身打造降噪機櫃，目前處於出貨樣機的階段，但樣機數量優於預期，對第2季業績的貢獻度放大，加上美系CSP大廠的ASIC機種出貨也較預期為佳以及GB200伺服器拉貨動能增加等因素，帶動第2季營收創單季新高。

法人指出，晟銘電為Meta GB200 Sidecar的水冷機櫃供應商，今年是水冷機櫃放量元年，下半年將迎接營收挹注。GB200在第1季底量產，水冷機櫃也隨之放量，今年晟銘電GB200水冷Sidecar出貨量約3,800櫃，明年將提升到7,000櫃，產能從每月800櫃，提升到1,500櫃，足以消化下半年的強勁需求。輝達GB200近期順利量產，下半年GB300將接棒，加上未來ASIC伺服器擴張力道。包括xAI、蘋果等科技大廠ASIC伺服器都將放量出貨，2026年ASIC伺服器出貨量將年增40％。ASIC伺服器全面使用水冷散熱，帶動晟銘電的機殼需求。

權證發行商建議，看好勤誠、晟銘電可買進價外20%至價內15%、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

