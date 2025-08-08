全民權證／南亞科 兩檔有戲

南亞科（2408）7月營收達53.52億元，較6月成長31.4%，較去年同期成長94.9%，累計前七月營收為230.66億元，年增4.1%。法人認為，三大供應商優先供應伺服器DDR4，因PC DDR4模組滿足率偏低；三大廠嚴格遵守DDR4 EOL生產計畫，僅在今年第4季至2026年第1季末代訂單微量增加小部分位元產出以支應剛性需求。市調機構認為DDR4價格行情將持續到今年底。另外，三星提升HBM產能短期將使傳統DRAM供給趨於緊俏，有利支撐相關價格水位。

權證發行商建議，看好南亞科後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）