快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台指期終場未能站上24,000大關、小跌48點 台積電期小跌5元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股和台積電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股和台積電示意圖。圖／聯合報系資料照片

台指期8日震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，於平盤以下震盪，後續午盤過後一度翻紅，惟上方壓力仍重，終場收在23,949點，下跌48點，跌幅0.2%。另外，台積電（2330）期收1,175元、下跌5元，電子期下跌0.24%，中型100期貨上漲0.77%。

美國總統川普6日宣布，將晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果正在建設，就不會收關稅。

美國股市和標普500指數7日收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。道瓊工業指數收43,968.64點，下跌224.48點，跌幅0.5%；標普500指數收6,340.00點，小跌5.06點，跌幅不到0.1%；那斯達克綜合指數收21,242.70點，上漲73.27點，漲幅0.35%，再創新高。

MSCI指數8日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數新增康霈*（6919）和川湖（2059）2檔、剔除寶成（9904）和潤泰新（9945）2檔，全球小型指數成分股新增印能（7734）7檔，剔除康霈4檔，季度調整結果將於8月26日盤後生效。

美國 關稅

延伸閱讀

美國關稅成產業生存關鍵 江啟臣舉工具機為例：實際關稅逼25%

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台積電營收／7月3,231億元 月增22.5%、年增25.8%

網稱台積電股價漲等於布局正確 王鴻薇：喪事喜辦非常危險

相關新聞

台指期終場未能站上24,000大關、小跌48點 台積電期小跌5元

台指期8日震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，於平盤以下震盪，後續午盤過後一度翻紅，惟上方壓力仍重，終...

台積電期續漲開1185元 台指期早盤於平盤附近震盪

台指期8日早盤震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，8點55分時於平盤附近震盪。台積電（2330）期則以...

期貨商論壇／匯率期 掌握節奏

在全球貨幣政策轉向與貿易重構框架定型的過程中，匯率市場將成為資金重新洗牌的關鍵場域。期貨法人建議，交易者需保持高度靈活性...

期貨商論壇／台達電期 分批買

台達電（2308）為全球最大電源供應器廠商，於GB200、GB300系列AI伺服器中斬獲良多，今年下半年GB200備貨動...

台積電、聯發科 四檔放電

台股昨（7）日在關稅豁免題材發酵下，指數開高走高收高，站上24,000點大關。其中領漲的台積電（2330）、聯發科（24...

弘塑、亞翔 瞄準逾三個月

台積電領軍上攻，帶動半導體族群表現，弘塑（3131）、亞翔（6139）也放量上攻，股價基期相對較低，權證發行商表示，可運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。