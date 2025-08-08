台指期終場未能站上24,000大關、小跌48點 台積電期小跌5元

台指期8日震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，於平盤以下震盪，後續午盤過後一度翻紅，惟上方壓力仍重，終場收在23,949點，下跌48點，跌幅0.2%。另外，台積電（2330）期收1,175元、下跌5元，電子期下跌0.24%，中型100期貨上漲0.77%。

美國總統川普6日宣布，將晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果正在建設，就不會收關稅。

美國股市和標普500指數7日收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。道瓊工業指數收43,968.64點，下跌224.48點，跌幅0.5%；標普500指數收6,340.00點，小跌5.06點，跌幅不到0.1%；那斯達克綜合指數收21,242.70點，上漲73.27點，漲幅0.35%，再創新高。

MSCI指數8日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數新增康霈*（6919）和川湖（2059）2檔、剔除寶成（9904）和潤泰新（9945）2檔，全球小型指數成分股新增印能（7734）7檔，剔除康霈4檔，季度調整結果將於8月26日盤後生效。