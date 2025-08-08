台積電期續漲開1185元 台指期早盤於平盤附近震盪
台指期8日早盤震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，8點55分時於平盤附近震盪。台積電（2330）期則以1185元，上漲5元開出。
美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效後，美國股市和標普500指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。道瓊工業指數收43,968.64點，下跌224.48點，跌幅0.5%；標普500指數收6,340.00點，小跌5.06點，跌幅不到0.1%；那斯達克綜合指數收21242.70點，上漲73.27點，漲幅0.4%，再創新高。
MSCI指數8日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數新增康霈和川湖（2059）2檔、剔除寶成（9904）和潤泰新（9945）2檔，全球小型指數成分股新增印能7檔，剔除康霈4檔，季度調整結果將於8月26日盤後生效。
法人指出，美國昨公布初領失業金人數增加略高於預期，加上上週疲弱的非農就業報告，FED 9月降息機率提高，有助於投資風險偏好回升；川普昨日宣布半導體晶片課徵100%關稅，但在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電不確定性消除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言