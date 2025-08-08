快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

台積電期續漲開1185元 台指期早盤於平盤附近震盪

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台指期8日早盤震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，8點55分時於平盤附近震盪。台積電（2330）期則以1185元，上漲5元開出。

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效後，美國股市和標普500指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。道瓊工業指數收43,968.64點，下跌224.48點，跌幅0.5%；標普500指數收6,340.00點，小跌5.06點，跌幅不到0.1%；那斯達克綜合指數收21242.70點，上漲73.27點，漲幅0.4%，再創新高。

MSCI指數8日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數新增康霈和川湖（2059）2檔、剔除寶成（9904）和潤泰新（9945）2檔，全球小型指數成分股新增印能7檔，剔除康霈4檔，季度調整結果將於8月26日盤後生效。

法人指出，美國昨公布初領失業金人數增加略高於預期，加上上週疲弱的非農就業報告，FED 9月降息機率提高，有助於投資風險偏好回升；川普昨日宣布半導體晶片課徵100%關稅，但在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電不確定性消除。

美國 台積電

延伸閱讀

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

台股2萬4衝新高、台積電再寫紀錄…9字頭高息ETF分歧明顯！00938率先回到發行價

買不起台積電（2330）？內行改抱00905…銅板價輕鬆搭上神山漲勢！

台積股價飆 市值突破30兆 設備夥伴同步激昂

相關新聞

台積電期續漲開1185元 台指期早盤於平盤附近震盪

台指期8日早盤震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，8點55分時於平盤附近震盪。台積電（2330）期則以...

期貨商論壇／匯率期 掌握節奏

在全球貨幣政策轉向與貿易重構框架定型的過程中，匯率市場將成為資金重新洗牌的關鍵場域。期貨法人建議，交易者需保持高度靈活性...

期貨商論壇／台達電期 分批買

台達電（2308）為全球最大電源供應器廠商，於GB200、GB300系列AI伺服器中斬獲良多，今年下半年GB200備貨動...

台積電、聯發科 四檔放電

台股昨（7）日在關稅豁免題材發酵下，指數開高走高收高，站上24,000點大關。其中領漲的台積電（2330）、聯發科（24...

弘塑、亞翔 瞄準逾三個月

台積電領軍上攻，帶動半導體族群表現，弘塑（3131）、亞翔（6139）也放量上攻，股價基期相對較低，權證發行商表示，可運...

全民權證／大成鋼 選逾150天

大成鋼（2027）第2季營收254.8億元，季減2.3%，主因新台幣升值及產品漲價幅度不如預期。後市在美國鋼鋁價格持續上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。