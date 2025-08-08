台積電期續漲開1185元 台指期早盤於平盤附近震盪

台指期8日早盤震盪，以24,091點、上漲94點開出，隨後開高走低，8點55分時於平盤附近震盪。台積電（2330）期則以1185元，上漲5元開出。

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效後，美國股市和標普500指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。道瓊工業指數收43,968.64點，下跌224.48點，跌幅0.5%；標普500指數收6,340.00點，小跌5.06點，跌幅不到0.1%；那斯達克綜合指數收21242.70點，上漲73.27點，漲幅0.4%，再創新高。

MSCI指數8日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數新增康霈和川湖（2059）2檔、剔除寶成（9904）和潤泰新（9945）2檔，全球小型指數成分股新增印能7檔，剔除康霈4檔，季度調整結果將於8月26日盤後生效。

法人指出，美國昨公布初領失業金人數增加略高於預期，加上上週疲弱的非農就業報告，FED 9月降息機率提高，有助於投資風險偏好回升；川普昨日宣布半導體晶片課徵100%關稅，但在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電不確定性消除。