台指期夜盤多頭接力！開高站穩24,000點 差距354點再創新高

台指期夜盤7日以24,001點開高走高，盤初小幅震盪後，盤中最低達下探23,995點，但隨後多頭迅速接手，指數一度攀升至24,095點的盤中高點，盤中因逢高獲利了結略見小幅回檔，但仍維持於平盤之上，盤中高低點落差達100點。截至晚間八點半，台指期夜盤報24,076點，上漲79點，漲幅0.3%。

截至晚間八點半，觀察技術面，盤中日K小幅向上開高，並以24,095點再度創下波段新高，距離歷史新高24,449點僅差距354點。目前點位站穩5日均線（約23,668點）與10日均線（約23,516點）之上，短中期均線呈多頭排列，其中季線與年線呈現黃金交叉，顯示多方格局不變。

此外，KD指標亦維持高檔鈍化態勢，雖面臨逢高調節壓力，但仍未見轉弱訊號；MACD指標正值區域擴散，DIF與MACD線呈黃金交叉，並伴隨紅色動能柱體呈現回溫，多頭動能仍存。

永豐期貨表示，市場主要反映川普最新宣布的232條款延伸措施，針對「所有未在美設廠」的半導體課徵100%關稅，目的在於迫使更多晶片業者赴美投資。唯有對美國投資達一定承諾者，方能列入豁免清單。

事實上，台積電（2330）作為少數已具亞利桑那廠區實績的公司，自然成為政策最大受惠者，激勵買盤全面回流，加權指數一舉突破心理關卡。市場解讀此舉為美國推動晶片國產化的加速行動，未來將會強化「友岸外包」與「地緣安全」概念，非美地區企業若未跟進設廠恐將被排除於全球價值鏈之外。

整體上，本波上漲屬於「利空出盡＋政策轉機」雙重驅動，台積電領軍表態代表權值股信心恢復，配合AI、IC設計、伺服器、電源管理等供應鏈同步轉強，多頭格局再度啟動。短線雖仍需觀察美國是否公布更多半導體關稅細節及其延伸認定，但只要美國經濟數據未連續出現惡化訊號、就業與消費維持穩定，後市仍具上攻潛力。