全民權證／大成鋼 選逾150天

大成鋼（2027）第2季營收254.8億元，季減2.3%，主因新台幣升值及產品漲價幅度不如預期。後市在美國鋼鋁價格持續上漲下，雖然客戶備貨不積極，但可望帶動毛利率上揚。

美國總統川普5月下旬宣布將鋼鋁關稅由25%提升至50%後，美國國內鋼鋁價格持續上漲，觀察美國國內鋁價與國際鋁價之間的價差由4、5月約850~900美元，擴大至近期的1,500~1,600美元，漲幅超過70%，預估2025年不銹鋼、鋁捲板以美元計價的產品價格將年增8%、14%。在鋼鋁關稅上調，並帶動報價持續上漲的情況下，將帶動毛利率。

權證發行商建議，看好大成鋼後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品入手，以小金搏大利。（國泰證券提供）