全民權證／環球晶 兩檔亮眼

環球晶（6488）昨（7）日由於旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停、並一路鎖死至終場，表現相當強勢，成為市場投資人關注的焦點。

蘋果為響應美國總統川普「美國製造」的政策，宣布將再加碼投資美國1,000億美元，同時強化與半導體供應鏈在美國製造的能力，除台廠台積電外，還特別點名將與環球晶美國子公司GWA展開全新的合作。

由於環球晶美國子公司打入蘋果供應鏈、並躍居蘋果千億美元投資計劃的要角，激勵股價直衝漲停表現強勢。權證發行商建議，看好環球晶後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距離到期日超過180天的相關權證進行布局。（永豐金證券提供）