全民權證／環球晶 兩檔亮眼
環球晶（6488）昨（7）日由於旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停、並一路鎖死至終場，表現相當強勢，成為市場投資人關注的焦點。
蘋果為響應美國總統川普「美國製造」的政策，宣布將再加碼投資美國1,000億美元，同時強化與半導體供應鏈在美國製造的能力，除台廠台積電外，還特別點名將與環球晶美國子公司GWA展開全新的合作。
由於環球晶美國子公司打入蘋果供應鏈、並躍居蘋果千億美元投資計劃的要角，激勵股價直衝漲停表現強勢。權證發行商建議，看好環球晶後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距離到期日超過180天的相關權證進行布局。（永豐金證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言