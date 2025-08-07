全民權證／漢唐 挑價內外10%

漢唐（2404）受惠美國總統川普公布在美設廠的半導體廠將可豁免關稅，昨（7）日股價亮燈漲停，相關權證也受矚目。

法人表示，漢唐為半導體無塵室龍頭廠商，海內外案源充沛，在手訂單處於高水平。除了晶圓代工龍頭積極在海內外擴廠，美系記憶體客戶在全球擴建腳步也相當快速，預期美國地區的營收貢獻將日漸顯現。

法人指出，美國的半導體關稅政策，將對全球半導體供應鏈將帶來結構性重組，由於台積電的美國設廠計畫符合豁免條件，資本支出與客戶信任進一步提升，相關設備供應鏈及廠務工程類股將是優先受惠者。

權證發行商表示，看好漢唐股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、150天期以上的認購權證靈活操作。（統一證券提供）