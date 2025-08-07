台積電、聯發科 四檔放電

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台股昨（7）日在關稅豁免題材發酵下，指數開高走高收高，站上24,000點大關。其中領漲的台積電（2330）、聯發科（2454）等半導體股，更是市場專注的亮點，帶動相關認購權證表現強勢，成為市場吸睛的焦點。

美國總統川普宣布，輸美晶片、半導體課徵100%關稅，但在美國設廠的企業則予以豁免，引發市場正面解讀，認為台積電將因此免除關稅壓力，國發會主委劉鏡清也表示台積電應該有機會在豁免清單中，激勵市場多頭大舉追買。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

法人解讀，台積電在美國進行1,650億美元的投資，目前在美國擴產，主要製程為3奈米及5奈米。雖然美國2奈米製程啟動時間將晚於台灣，但根據半導體關稅內容，台積電將不會被徵收關稅，因而激勵台積電股價昨日大漲4.8%、收1,180元，創下歷史新高紀錄。

聯發科方面，法人指出，目前該公司直接輸美產品僅占10%，主要包括手機晶片、物聯網晶片、車用晶片等。現在先進製程投片都在台積電進行，首批2奈米晶圓將於今年9月進行，涵蓋高效能計算和雲端AI產品。

由於台積電於美國設廠，法人預估對聯發科的影響甚微，即使悲觀假設聯發科未能有效取得台積電產能，但根據試算，對聯發科營收的直接影響，最多也僅約3%左右，相當有限，因此法人預期聯發科穩健成長態勢不變。

看好台積電、聯發科等半導體股後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過五個月以上的權證介入，藉以放大槓桿利潤。

美國 台積電 聯發科

