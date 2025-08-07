期貨商論壇／匯率期 掌握節奏

在全球貨幣政策轉向與貿易重構框架定型的過程中，匯率市場將成為資金重新洗牌的關鍵場域。期貨法人建議，交易者需保持高度靈活性與策略彈性，掌握政策節奏方能立於不敗之地。

目前匯率期貨市場進入數據利空與政策利多並存的膠著期，一方面市場高度期待聯準會降息，美元指數出現壓力；另一方面，川普政府強勢推動全球資金回流美國、要求盟國擴大對美直接投資，形成結構性支撐，使美元走勢並未出現一致性下修。操作策略上，建議美元指數期貨採取短線偏空、長線觀望模式。

近期美國公布的就業數據顯示勞動市場明顯放緩，7 月非農新增就業僅73,000人，遠低於預期，失業率升至 4.2%，且前兩月數據共遭下修逾25萬人，強化市場對聯準會即將降息的預期，9月降息機率在利率期貨市場迅速飆升至七成以上，美元理論上應承受貶值壓力。

在川普政府大力推動資金回流、要求主要盟邦擴大對美投資的背景下，美元貶勢受限，形成利空與結構支撐交錯的複雜格局。

這股支撐力首先來自貿易談判的實質進展，美國與歐盟已正式簽署初步貿易協議，對絕大多數歐洲進口商品設定 15%的關稅上限，取代原擬課徵的30%或以上懲罰性關稅，為歐元與歐洲市場帶來政策確定性。（永豐期貨提供）