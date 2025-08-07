期貨商論壇／台達電期 分批買

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台達電。記者吳康瑋／攝影
台達電。記者吳康瑋／攝影

台達電（2308）為全球最大電源供應器廠商，於GB200、GB300系列AI伺服器中斬獲良多，今年下半年GB200備貨動能強勁，包含AI電源供應器及液冷散熱相關產品，可透過台達電期操作，但須留意這波上漲過程中，乖離率已偏高，建議股價修正後再分批進場布局為宜。

台達電目前三大事業體為電源及零組件部門、自動化部門及基礎建設部門，目前為為全球交換式電源供應器龍頭廠商；營收占比為電源及零組件52%、自動化11%、基礎建設28%、交通9%。

2025至2026年美系雲端服務業者（CSP）資本支出成長性仍維持強勁，預估台達電2025年AI相關營收將較前一年成長170%。

除整體AI伺服器強勁拉貨外，台達電今年液冷散熱的CDU、Sidecar產品亦放量出貨，預估今年液冷散熱產品營收將達120億元。

電源供應器方面，台達電在GB200、GB300產品中市占率將高於H系列市占率，並於GB200、GB300中分別用5.5kW、8kW的電源供應器，將推出12kW電源供應器，將帶動AI相關電源供應器單價。

台達電長期成長動能佳，搭配籌碼面及技術面皆呈現強勢格局，股價仍有高點可期。籌碼面變化觀察，外資法人持續吸納籌碼，7月買超逾3.2萬張，投信亦買超0.9萬張，且買盤仍在持續中，顯示內、外資法人同步看好台達電長線展望。（台新期貨提供）

