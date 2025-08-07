快訊

台積電期衝1180元挑戰2000大關 台指期大漲580點收23,997點

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台積電。本報資料照片
美國總統川普提前宣布半導體關稅徵收100%，但已赴美設廠的將獲得豁免，台積電（2330）為其中重中之重，激勵台指期早盤7日開盤時以23,446點、上漲174點開出，後續盤堅走高，一度站上24,000點大關，後續漲幅稍有收斂，終場收在23,997點，上漲580點，漲幅2.4%。另外，台積電期收1180元，上漲55元，電子期上漲3.47%，中型100期貨上漲1.18%。

美國總統川普6日宣布，將晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果正在建設，就不會收關稅。

法人指出，川普重申蘋果將投資美國6,000億美元、輝達5,000億美元、美光2,000億美元，而台積電投資金額被上修至2,000億美元。台積電ADR、APPLE美股盤後呈現上漲，半導體關稅政策對先進半導體、高階電子產品影響較預期低。

法人表示，隨美國半導體關稅政策出台，預期台積電將加快美國擴產腳步，帶動 P2/P3 動工量產時程提前，並在未來擴大投資計畫，預期廠務等建廠供應鏈將共同受惠，包括槽車及桶槽製造商上品。

關稅 美國 台積電 半導體 台指期

