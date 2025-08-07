快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期勁揚站上24,000大關 盤中大漲近600點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期早盤7日開盤時以23,660點開出，盤中勁揚持續走高，大漲近600點，重返24,000點大關。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台指期早盤7日開盤時以23,660點開出，盤中勁揚持續走高，大漲近600點，重返24,000點大關。示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普，提前宣布半導體關稅徵收100%，但已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點開出，盤中勁揚持續走高，大漲近600點，重返24,000點大關，台積電期站上1,185元，挑戰2,000元。

法人指出，美國總統川普周三表示，將對進口的半導體與晶片課徵高達100%關稅，但特別強調「赴美投資將可豁免」，最快下周實施；川普重申蘋果將投資美國6,000億美元、輝達5,000億美元、美光2,000億美元，而台積電投資金額被上修至2,000億美元。台積電ADR、APPLE美股盤後呈現上漲，半導體關稅政策對先進半導體、高階電子產品影響較預期低。

川普對半導體晶片課徵高達100%關稅，但點名台積電及輝達等已在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電ADR盤後上漲逾2%；蘋果加碼千億投資美國製造、FED 9月降息機率提高等利多消息，有助於投資風險偏好回升。

台積電 半導體

延伸閱讀

謝金河：這個世界在驚嚇、驚喜中運轉 財報效應帶來不同命運

台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

川普投顧又來了！新台幣強升近2角 台股報復性反彈

環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

相關新聞

台積電期衝1180元挑戰2000大關 台指期大漲580點收23,997點

美國總統川普提前宣布半導體關稅徵收100%，但已赴美設廠的將獲得豁免，台積電（2330）為其中重中之重，激勵台指期早盤7...

台指期勁揚站上24,000大關 盤中大漲近600點

美國總統川普，提前宣布半導體關稅徵收100%，但已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點開出，盤中勁...

通膨壓力或將在第3季觸頂 美高評級企業債卡位降息行情

隨著美國與主要貿易夥伴達成協議、關稅有效稅率大幅攀升至16%，投資上仍宜謹慎觀察對經濟與通膨帶來的影響，以及美國聯準會(...

台積期貨開高25元 不畏川普喊半導體產品關稅率100%率

台積電（2330）近月合約期貨7日開盤1,150元，上漲25元，早盤曾衝高到1,160元。

赴美設廠豁免半導體關稅 台指期早盤大漲逾300點、站上本波新高

美國總統川普，對多國開徵新一波對等關稅，且提前宣布半導體關稅徵收100%，不過已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤...

台指期 外資加碼空單

台股昨（6）日開低走低，終場指數下跌213點、收在23,447點；台指期下跌152點、至23,425點，逆價差為22.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。