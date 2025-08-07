台指期勁揚站上24,000大關 盤中大漲近600點

美國總統川普，提前宣布半導體關稅徵收100%，但已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點開出，盤中勁揚持續走高，大漲近600點，重返24,000點大關，台積電期站上1,185元，挑戰2,000元。

法人指出，美國總統川普周三表示，將對進口的半導體與晶片課徵高達100%關稅，但特別強調「赴美投資將可豁免」，最快下周實施；川普重申蘋果將投資美國6,000億美元、輝達5,000億美元、美光2,000億美元，而台積電投資金額被上修至2,000億美元。台積電ADR、APPLE美股盤後呈現上漲，半導體關稅政策對先進半導體、高階電子產品影響較預期低。

川普對半導體晶片課徵高達100%關稅，但點名台積電及輝達等已在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電ADR盤後上漲逾2%；蘋果加碼千億投資美國製造、FED 9月降息機率提高等利多消息，有助於投資風險偏好回升。