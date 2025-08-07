通膨壓力或將在第3季觸頂 美高評級企業債卡位降息行情

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
債券示意圖。圖／AI生成
隨著美國與主要貿易夥伴達成協議、關稅有效稅率大幅攀升至16%，投資上仍宜謹慎觀察對經濟與通膨帶來的影響，以及美國聯準會(Fed)政策變化。第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑分析，這波關稅帶來一定衝擊，企業雖可透過提前備貨、國際分擔、訂價等降低影響性，但仍將壓抑資本支出與就業，削弱美國經濟表現，市場預期今年底前聯準會可望啟動降息，資金可適度配置高信評美國企業債券，以因應經濟降溫，並提前卡位降息行情。

依據高盛分析，海外出口商吸收約20%的關稅成本，美國企業承擔約60%，20%則由消費者承擔，可能削弱消費動能及推升通膨壓力。林邦傑指出，近期關稅推升部分進口商品價格，像是玩具、小家電及大量消費品明顯上漲，但關稅對通膨反應時點較上次貿易戰啟動時緩和，主要乃企業有時間提前備貨、分階段調整價格，因而有效減緩通膨快速提升的風險，研判通膨壓力仍可能在第3季觸頂，明年起逐步回落。

林邦傑表示，美國債市擁有全球最強流動性，現階段利率水準處於歷史平均高位，也高於其他成熟國家，依據聯邦基金期貨反應，基準利率於年底前有高於五成的機率降息2碼，2026年還有降息4至5碼空間，若聯準會如預期在秋季重啟降息，債券殖利率往下的空間加大，受制很久的債市可望撥雲見日，創造一波不錯的價漲行情。

最新企業財報顯示，多數美國大型企業獲利能力優於預期、現金流充裕，企業財務體質，違約風險偏低。林邦傑認為，一旦降息循環再次啟動，這些高評級債券，可望磁吸追求較高收益、增強資產組合穩健之資金進駐。在產業別上，他相對看好公用事業、通訊、金融。

聯邦基金期貨反應利率水準。資料來源：CME
通膨 降息 美國聯準會

