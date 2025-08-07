赴美設廠豁免半導體關稅 台指期早盤大漲逾300點、站上本波新高

美國總統川普，對多國開徵新一波對等關稅，且提前宣布半導體關稅徵收100%，不過已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點、上漲243點開出，隨後拉高一度至23,729點，上漲逾300點，站上本波新高。台積電（2330）期則以1160元，上漲35元開出，市場認為利空出盡。

美國總統川普6日宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但其中赴美設廠的企業將獲得豁免權，消息出爐後，台積電ADR在美股盤後一度跌約1.5%，但隨後翻紅。

川普指出，會對晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果正在建設，就不會收關稅。

前外資分析師陸行之7日一早也在臉書指出，100%半導體關稅將要實施了，但不要害怕，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川爺給了些豁免條款。

道瓊工業指數6日收44,193.12點，上漲81.38點，漲幅0.18%；標普500指數收6,345.06點，上漲45.87點，漲幅0.73%；那斯達克指數收報21,169.42點，上漲252.87點，漲幅1.21%。

法人指出，川普對半導體晶片課徵高達100%關稅，但點名台積電及輝達等已在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電ADR盤後上漲逾2%；蘋果加碼千億投資美國製造、FED 9月降息機率提高等利多消息，有助於投資風險偏好回升。