快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

赴美設廠豁免半導體關稅 台指期早盤大漲逾300點、站上本波新高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
美國總統川普，對多國開徵新一波對等關稅，且提前宣布半導體關稅徵收100%，不過已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點、上漲243點開出，隨後拉高一度至23,729點，上漲逾300點，站上本波新高。中央社
美國總統川普，對多國開徵新一波對等關稅，且提前宣布半導體關稅徵收100%，不過已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點、上漲243點開出，隨後拉高一度至23,729點，上漲逾300點，站上本波新高。中央社

美國總統川普，對多國開徵新一波對等關稅，且提前宣布半導體關稅徵收100%，不過已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤時以23,660點、上漲243點開出，隨後拉高一度至23,729點，上漲逾300點，站上本波新高。台積電（2330）期則以1160元，上漲35元開出，市場認為利空出盡。

美國總統川普6日宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但其中赴美設廠的企業將獲得豁免權，消息出爐後，台積電ADR在美股盤後一度跌約1.5%，但隨後翻紅。

川普指出，會對晶片和半導體徵收約100%的關稅。但如果是在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，如果正在建設，就不會收關稅。

前外資分析師陸行之7日一早也在臉書指出，100%半導體關稅將要實施了，但不要害怕，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川爺給了些豁免條款。

道瓊工業指數6日收44,193.12點，上漲81.38點，漲幅0.18%；標普500指數收6,345.06點，上漲45.87點，漲幅0.73%；那斯達克指數收報21,169.42點，上漲252.87點，漲幅1.21%。

法人指出，川普對半導體晶片課徵高達100%關稅，但點名台積電及輝達等已在美國建廠或承諾設廠的企業則不在此限，台積電ADR盤後上漲逾2%；蘋果加碼千億投資美國製造、FED 9月降息機率提高等利多消息，有助於投資風險偏好回升。

關稅 美國 川普 晶片 台積電 半導體 台指期

延伸閱讀

川普擬課徵100%半導體關稅 法人：台股恐回測月線

川普亂喊？台積電投資1650變2000億美元…網：「四捨五入」數字都隨他喊

美媒：川普和普亭計畫最快下周會面 商討俄烏議題

川普發言挨轟「土匪」行徑！網勸：執政黨勿送錢給匪國

相關新聞

赴美設廠豁免半導體關稅 台指期早盤大漲逾300點、站上本波新高

美國總統川普，對多國開徵新一波對等關稅，且提前宣布半導體關稅徵收100%，不過已赴美設廠的將獲得豁免，台指期早盤7日開盤...

台積期貨開高25元 不畏川普喊半導體產品關稅率100%率

台積電（2330）近月合約期貨7日開盤1,150元，上漲25元，早盤曾衝高到1,160元。

台指期 外資加碼空單

台股昨（6）日開低走低，終場指數下跌213點、收在23,447點；台指期下跌152點、至23,425點，逆價差為22.3...

期貨商論壇／台達電期 後市俏

台達電（2308）近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，深耕電源及零組件、自動化與基礎設施三大範疇...

期貨商論壇／匯率期 靈活操作

美國勞工部公布7月非農新增就業人數僅7.3萬，遠低於市場預期的11萬，5月和6月數據也大幅下修，此外，7月失業率由4.1...

奇鋐、嘉澤 四檔有看頭

歐盟宣布將購買價值400億歐元的美國AI晶片，同時，AMD也考慮調高MI350晶片價格，從1.5萬美元上調至2.5萬美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。