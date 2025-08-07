期貨商論壇／匯率期 靈活操作

美國勞工部公布7月非農新增就業人數僅7.3萬，遠低於市場預期的11萬，5月和6月數據也大幅下修，此外，7月失業率由4.1%升至4.2%，顯示美國勞動市場面臨風險。

數據公布後，聯準會（Fed）9月降息機率大增，據FedWatch工具，目前市場預期9月降息1碼的機率已逾九成，且市場普遍預期今年結束前有望降息至少2碼，拖累美元指數自100關卡跳水跌破99。

技術面看，受非農數據影響，美元指數從波段高點拉回，跌破5日線，不過守在月線和季線之上，隨月線持續走升，可望帶來支撐，因此在確認站穩後，美元指數將有機會震盪走高。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）