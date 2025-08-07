期貨商論壇／台達電期 後市俏

經濟日報／ 記者周克威整理
台達電。記者吳康瑋／攝影
台達電。記者吳康瑋／攝影

台達電（2308）近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，深耕電源及零組件、自動化與基礎設施三大範疇。第2季毛利率35.5%，每股獲利（EPS）5.37元，皆創下單季歷史新高。

主因AI伺服器電源、資料中心液冷方案需求強勁，且電源及零組件、基礎設施產品毛利率較高，加上存貨跌價損失迴轉，使毛利率季、年雙增。

台達電2025年業績成長動能主要來自AI，電源及零組件、基礎設施部門表現強勢，自動化與交通事業營運則表現持平，其中交通事業第2季出現虧損，當前電源及零組件占比達到52%，基礎設施占28%。

從技術面來看，觀察周線及月線，台達電期貨自4月下旬以來，已連續九周、三個月收紅，當前仍維持上升趨勢不變，並以5日均線作為支撐，所有均線亦呈多頭排列，技術指標顯示動能仍相當強勁，搭配基本面方面，台達電除第2季營收、獲利再創單季新高外，AI伺服器與資料中心下半年需求仍暢旺，因此建議仍可以震盪盤堅的樂觀態度看待台達電期後市。（國票期貨提供）

台達電 毛利率 期貨交易

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