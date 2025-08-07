台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（6）日開低走低，終場指數下跌213點、收在23,447點；台指期下跌152點、至23,425點，逆價差為22.36點。期貨商表示，目前台指期量縮整理，在下方月線形成支撐下，預期行情將在短期均線附近震盪波動。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加1,219口至721口，其中外資淨空單增加1,051口至36,380口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,524口至1,526口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股昨日下跌、但波動率依舊走低，目前在月線位置不被跌破下，短線拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，在美股走跌影響下，台積電（2330）領跌，使台指期昨日呈開低震盪格局，終場以十字K棒作收。目前指數量縮整理，市場靜待川普晶片半導體關稅，在下方月線形成支撐下，近期預期在短期均線附近震盪波動。

永豐期貨指出，目前月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在17,800點，全月未平倉量put／call ratio值由1.17下降至1.07，VIX指數下降0.23至22.49。

整體來說，台股雖因權值股重挫而備受壓抑，當市場充分反映洩密與關稅疑慮後，基本面將再次成為主導力量，屆時台積電與台股仍有望隨著AI與高效運算成長趨勢，而回穩反彈。

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