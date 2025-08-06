全民權證／南亞 挑價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
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南亞（1303）在銅箔、銅箔基板、電子級玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂等領域皆為全球前三大領先地位，同時持有67%的子公司南電為PCB三雄之一，穩居全球前十大PCB製造商。

法人表示，南亞因BT載板售價調漲，預期第3季營運表現佳，且因ABF產能緊缺及BT載板需求持續旺盛，2026年業績可望明顯增長；此外，DDR4因供應商減產令市場備貨增加，需求增加導致價格顯著提升，對子公司南亞科營運產生正向影響；此外，銅箔及玻纖緊缺下商機擴大，電子材料事業將明顯增溫中，預估今、明年每股純益（EPS）分別為-0.12元、1.19元，獲利可望逐漸回溫。

看好南亞股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品介入。（元大證券提供）

南亞科

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