全民權證／長榮航太 選180天

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
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長榮航太（2645）第1季營收41.9億元，較去年同期增加13.29%，稅後純益5.58億元，年增率9.6%，每股純益（EPS）為1.49元。

展望後市，法人認為，長榮航太今年兩大業務都好，客機維修及飛機製造兩大事業體穩健成長，近期還搭上無人機議題，長榮航太也是全球前十大的波音維修廠，2025年增加不少新客戶，看好商用機市場需求持續增加，國防及太空市場也表現不錯，對於今年營運展望有信心，法人預估，長榮航太維修業務在今、明年營收將分別年增17%、13%，主因在於全球機隊年齡維持高檔。

權證發行商建議，看好長榮航太後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日180天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）

權證 航太 長榮航

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