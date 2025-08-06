全民權證／大成鋼 兩檔搶鏡

大成鋼（2027）在美國設廠，在美國總統川普5月下旬宣布將鋼鋁關稅由25%提升至50%後，美國國內鋼鋁價格持續上漲，因此受惠。

法人表示，鋼鋁關稅調升，帶動報價大幅上揚，另外川普政府高舉美國製造大旗，促使美國製造業陸續回流，也推動鋼鋁回補庫存需求提升，大成鋼已逐步擴大其鋁捲板及不銹鋼產品的美國當地製造量能。

法人觀察，美國國內鋁價與國際鋁價之間的價差逐漸加大，預估大成鋼的不銹鋼、鋁捲板等以美元計價的產品價格，有近兩位數的上漲空間；不過因降息時程遞延，下游客戶備貨態度尚不積極，後續仍要觀察。

看好大成鋼的投資人可挑選價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證介入，參與個股行情。（凱基證券提供）