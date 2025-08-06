光寶科、鴻海 押長天期

受到ISM服務業PMI低於預期的拖累，加上川普政府傳出最快將於一周內對半導體課徵額外關稅，台股6日開盤即跳空下挫。盤面上，光寶科（2301）、鴻海（2317）等成為亮點。發行券商指出，看好AI群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

光寶科上半年累計營收768.4億元，年增24%；毛利率22.3%；稅後純益66.1億元，年增20%，每股純益（EPS）2.89元。展望後市，法人認為，雲端部門仍為主要成長動能，光電部門和資訊及消費電子部門則溫和成長。

由於雲端及物聯網部門中AI伺服器相關產品需求強勁，為光寶科全年主要成長動能，預期營收成長三至四成。出貨至3C客戶光電半導體業務受市場疲弱影響，過去兩年表現不佳，2024年已落底，今年營收有望中個位數年增。資訊及消費電子部門受惠下半年遊戲新機推出和低軌衛星新客戶及新產品，部門營收有望高個位數年增。

鴻海7月合併營收6,138.6億元，月增13.6%，年增7.25%，改寫同期新高，受惠於資通訊產品進入旺季、人工智慧（AI）相關產品動能持續，及電腦終端產品與消費智能產品需求同步暢旺，將進一步挹注第3季營運表現；累計今年前七月合併營收4.53兆元，年增17.62%，創同期新高。

法人認為，在鴻海的四大產品線表現上，雲端網路、元件和其他仍是主要的成長動能，預期年成長率均強勁成長，AI能見度非常好，消費智能產品則預期持平，電腦終端產品預期會呈現衰退。

看好光寶科、鴻海可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的認購權證，但宜設好停利停損。