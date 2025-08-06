奇鋐、嘉澤 四檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

歐盟宣布將購買價值400億歐元的美國AI晶片，同時，AMD也考慮調高MI350晶片價格，從1.5萬美元上調至2.5萬美元，漲幅高達70%，市場預期，將有利奇鋐（3017）、嘉澤（3533）等AI供應鏈營運。權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐第2季營收優於市場預期，主因GB200量產推動水冷板出貨持續成長、AWS機構件出貨量供不應求。其中，伺服器單季營收占比已經超過50%，且AI伺服器營收占比已達總營收約35%，帶動產品組合持續轉佳，雖毛利率受匯率因素影響，但整體表現仍優於市場預期。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

由於目前接單狀況良好，有助第3季營收持續成長，第4季維持季增態勢，主因為第4季屬傳統旺季、加上多數終端客戶的新專案將逐步轉量產。市場預期，隨GB200正式放量出貨，有助液冷零組件出貨持續提升，且考量GB300 compute board沿用Bianca設計架構，在Bianca的液冷模組供貨份額將維持近七成水準。

此外，搭載水冷散熱模組的ASIC伺服器也將於第4季開始小量出貨，有利於推動AI伺服器今年營收翻倍成長，市場上調奇鋐全年營收至1,143億元，年增59.4%，每股純益（EPS）上調至39.6元，年增87.9%。

嘉澤受惠英特爾平台Birch Stream滲透提升，CPU Socket高階款針腳7,529 Pins，市場預期今年底滲透率10%，主要成長動能則為Eagle Stream平台延續滲透，預期2025年底滲透率達70%以上，加上AMD伺服器平台主要為Bergamo及Turin，針腳同為6,096 Pins，預期今年底整體滲透率達70%以上，第3、4季EPS將有22.8元、23.9元水準。

看好奇鋐、嘉澤後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的商品入手。

營收 伺服器

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