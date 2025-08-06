8月電子期跌 金融期漲

台股仍處在23,000點以上，多頭持續往前邁進，近期台灣對等關稅稅率20%暫時定案，後續仍有232調查影響的晶片稅待確定，雖然變數影響大，但法人出具報告仍看好標的，仍是基本面具底氣，足以吸引資金布局，相關權證可留意布局時機。

2025-08-06 00:57