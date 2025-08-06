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8月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北6日電

台北股市今天下跌213.23點，收23447.36點。8月電子期收1327.25點，下跌15.3點，正價差1.13點；8月金融期收2153.8點，上漲16.4點，逆價差19.68點。

8月電子期以1327.25點作收，下跌15.3點，成交423口。9月電子期以1322.4點作收，下跌16.1點，成交3口。

電子現貨以1326.12點作收，下跌18.82點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.13點。

8月金融期以2153.8點作收，上漲16.4點，成交264口。9月金融期以2146.8點作收，上漲12點，成交3口。

金融現貨以2173.48點作收，上漲13.24點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差19.68點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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8月電子期金融期齊漲

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