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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

全民權證／南電 挑價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理

南電（8046）第2季受惠BT載板和PCB急單，加上Switch和遊戲機用ABF載板需求，有利於稼動率上升和產品組合，預估毛利率季增，然因新台幣升值造成匯損，因此，第2季可能稅後淨損2,200萬元，每股淨損0.03元。

展望第3季，市場預估南電單季營收可望較上季成長8%達103億元，主因為800G交換器需求推升ABF訂單增加、BT載板主要受記憶體帶動需求成長、消費性應用的PCB產品進入傳統旺季，由於稼動率上升、產品組合有利和審慎控制營業費用，毛利率、營益率將季增，EPS上看0.6元，全年1.8元，明年進一步成長至3.1元。

權證券商建議，看好南電後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期150天期以上的商品介入。

（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 毛利率

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