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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

全民權證／川湖 二檔熱呼呼

經濟日報／ 記者魏興中整理

川湖（2059）昨（5）日受到外資摩根士丹利（大摩）證券將其目標價大幅提升至3,050元的激勵，帶動股價盤中一度亮燈漲停，終場大漲125元、收2,725元，連動相關認購權證井噴。

大摩指出，儘管川湖第2季營運因受匯率逆風而影響約11%，不過下半年基本面維持強勁，隨下游伺服器機架出貨放量，加上機架升級至次世代設計，將使每台GPU伺服器的滑軌套件價值提高20~30%，有助營運表現。

大摩調高川湖今年每股稅後純益（EPS）至86.47元、明年升至108.27元，以28倍本益計算，目標價調升至3,050元。

權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、距離到期日超過四個月的相關權證進行布局。

（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 大摩

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