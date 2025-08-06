全民權證／川湖 二檔熱呼呼
川湖（2059）昨（5）日受到外資摩根士丹利（大摩）證券將其目標價大幅提升至3,050元的激勵，帶動股價盤中一度亮燈漲停，終場大漲125元、收2,725元，連動相關認購權證井噴。
大摩指出，儘管川湖第2季營運因受匯率逆風而影響約11%，不過下半年基本面維持強勁，隨下游伺服器機架出貨放量，加上機架升級至次世代設計，將使每台GPU伺服器的滑軌套件價值提高20~30%，有助營運表現。
大摩調高川湖今年每股稅後純益（EPS）至86.47元、明年升至108.27元，以28倍本益計算，目標價調升至3,050元。
權證發行商建議，看好川湖後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、距離到期日超過四個月的相關權證進行布局。
（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言