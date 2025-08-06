台指期 外資樂觀布局

股期雙市昨（5）日受美股大漲激勵，均呈開高走高格局，台指期終場大漲303點收23,575點，逆價差為85.59點，外資在台指期未平倉外資淨空單減少3,751口，降至35,329口。期貨商表示，指數沿5日均線向上走升，雖化解關稅利空消息，但需留意即將到來的半導體關稅。

台股昨天由電子權值股領漲，盤面上包括AI概念股、光學鏡頭、PCB等題材輪番助攻，推升指數一路走高，終場指數上漲281點、漲幅1.2%、收在23,660點，刷新2月底以來新高。外資再度加碼上市股票超過百億元，連二買。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,452口至498口，其中外資淨空單減少3,751口至35,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,146口至3,050口。其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為五千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權OI增量不增反減，目前選擇權多方略為表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大OI落在23,300點，月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94上升至1.17，VIX指數上升0至23.87；外資台指期買權淨金額0.26億元、賣權淨金額-0.66億元，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨認為，市場的下一個關鍵觀察點，是通膨數據是否進一步證實貨幣政策具備寬鬆空間，屆時多頭行情才可能具備更具結構性的延續基礎。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股各均線逐漸多頭翻揚，目前在波動率走低態勢不變下，短線拉回依舊可以樂觀操作。