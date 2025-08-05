川普對半導體等關稅放話 台指期夜盤「紅翻黑」

台指期夜盤5日開盤在道瓊電子盤在美國總統川普再次對半導體關稅等再次喊話，盤勢由紅翻黑中，以23,599點、上漲22點開出後，一度衝破23,600點大關，最高來到23,622點後，隨即也翻黑下跌，在晚間9點30分左右，指數在23,552點、下跌約25點附近遊走。

川普5日晚間對外喊話的焦點，在關稅方面，宣示將在下周宣布藥品、晶片關稅，其中，將對製藥業起初徵收額度較小的關稅，但最終將達到250%，但對晶片方面，則沒有進一步說明可能的稅率；在對等關稅方面，川普宣布，即將與中國大陸達成協議，另外，川普點名印度，稱印度將是關稅最高的國家，將在未來24小時內大幅提高對印度的關稅，引發市場不安中，道瓊電子盤由紅翻黑，標普、那斯達克電子盤漲勢收斂，也影響台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，來到1,145元，下跌5元附近遊走，電子期下跌約0.1%、半導體期上漲約0.3%，中型100期貨指數上漲近0.2%。

台股5日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲281點，收23,660點，其中，外資現貨由買超114.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,571口至35,329口；投信買超39.8億元，自營商買超45.2億元，三大法人合計買超199.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股開高重返5日均線，並且改寫波段新高，接下來只要不跌破5日留下的多方缺口下緣支撐23,378點，短線驚驚漲的創高走勢就可延續，上檔有望向24,000點大關挑戰；5日台積電並未隨大盤創高，但台達電（2308）改寫歷史新高、鴻海（2317）創下本波漲勢新高，顯示盤面主軸AI族群仍維持良性輪動，有利波段漲勢延續。