市場氛圍樂觀 台指期終場大漲300點、重返5日線
美股4日大漲，激勵台指期早盤5日開盤時以23,446點、上漲174點開出，後續盤堅走高，一度衝上23,584點，最終收23,575點，上漲303點、漲幅1.3%。另外，台積電（2330）期收1,145元、上漲10元，電子期上漲1.75%，中型100期貨上漲0.79%。
美國市三大股指4日創下5月27日以來最大漲幅，道瓊工業指數收44,173.64點，上漲585.06點、漲幅1.3%；標普500指數收6,329.94點，上漲91.93點、漲幅1.5%；那斯達克綜合指數收21,053.58點，大漲403.45點，漲幅1.95%。
美國7月非農就業數據疲軟，市場期待降息氣氛提高，激勵投資風險偏好回升，可望開啟資金行情。另外，台美關稅高於日、韓兩國，232調查結果即將出爐，兩者攸關台灣未來產業發展，市場高度關注，勢必後續將持續談判，不確定因素並未熄滅。
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