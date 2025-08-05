美股大漲！激勵台指期早盤以23,446點開出 大漲近200點

台指期早盤5日開盤時以23,446點、上漲174點開出，隨後拉高一度至23,472點，盤中截至8點55分左右於此附近震盪。台積電（2330）期則以1145元，上漲10元開出。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少1,248口至1,954口，其中外資淨空單減少457口至39,080口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,853口至904口。

美國市三大股指周一創下5月27日以來最大漲幅，道瓊工業指數收44,173.64點，上漲585.06點、漲幅1.3%；標普500指數收6,329.94點，上漲91.93點、漲幅1.5%；那斯達克綜合指數收21,053.58點，大漲403.45點，漲幅2%。

美國7月非農就業數據疲軟，市場期待降息氣氛提高，激勵投資風險偏好回升。台股上市櫃公司本周陸續公布7月營收，市場正面預期AI相關族群營收，惟美國232條款半導體調查結果尚未出爐，干擾投資人情緒，法人表示，預估本周維持高檔震盪，尚未見明確翻空訊號，短線觀察月線支撐。