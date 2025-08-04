美股電子盤報復性反彈 台指期夜盤一掃日盤頹勢

台指期夜盤4日開盤在美股投資消化7月非農數據遠低於預期等利空，看好聯準會9月降息下，電子盤反彈中，以23,282點、上漲10點開出後，上衝突破23,300點大關，在晚間9點30分左右，指數在23,330點、上漲約60點附近游走。

美國勞工部公布的7月非農就業數據後，就業人口7.3萬人遠低於市場，包括穆迪警告，經濟已站在衰退懸崖邊緣下，美股在1日大跌後，隨投資人對聯準會9月降息預期跳增至87.4%，十年期公債殖利率走疲、回測4.2%關卡，道瓊、那斯達克大漲近200點中，特斯拉、輝達（NVIDIA）、亞馬遜、超微（AMD）、博通等科技巨頭上漲帶動下，台指期夜盤也一掃日盤頹勢，由多頭重掌盤勢發球權。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，一度來到1,140元，上漲5元附近游走，電子期上漲約0.1%、半導體期上漲約0.2%，中型100期貨指數上漲近0.1%。

台股4日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌55點，收23,378點，其中，外資現貨由買超111.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少457口至39,080口；投信買超25.6億元，自營商則是賣超98.5億元，三大法合計買超39.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股開低走穩、留下影線收紅K棒，早盤開低後即在月線附近收腳，量能沒有失控，價格力守月線與上升趨勢，多頭架構仍在，但美台20%暫時性關稅後座力仍強，後續談判仍有變數，大盤短線震盪難免，技術面月線能否力守，或可視為多頭延續的關鍵。