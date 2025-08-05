快訊

高雄暴雨釀道路分隔島長滿大香菇 網揭真相驚：這有毒

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／譜瑞 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

譜瑞-KY（4966）供應7至17吋面板用的eDP/DP TCON與各式高速傳輸介面晶片，面板相關應用延伸至源極驅動IC、觸控IC與TDDI。eDP/DP TCON占營收比重超過35%。iPad Pro的AMOLED TCON為高單價高毛利率產品，譜瑞是最大供應商。

PCIe進入Gen6高速傳輸介面包括USB Type-C、Display Port、HDMI/DVI、PCIe/SATA、MIPI/eDP等各式轉接器、中繼器、多工器、解多工器、轉換器等，已成為第一大產品線，占譜瑞營收近50%。

PCIe Gen4 Retimer應用領域已由Data Center擴張至高階NB，PCIe Gen5開發較Gen4更順暢，2022年市場規模已達1億美元。

看好譜瑞-KY後市股價表現的投資人，可買入價內外5%以內、有效天期150天以上的權證。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

譜瑞

延伸閱讀

精測營收攀今年高點 新建三廠計畫將重啟

晶技、啟碁 押寶長天期

全民權證／昇陽半 挑價外20%

華通、昇達科 選長天期

相關新聞

台指期 展現盤勢韌性

台股昨（4）日呈開低震盪格局，下跌55點收23,378點；台指期則下跌85點收23,260點，逆價差達118.94點，外...

聯亞期保證金調高

臺灣期貨交易所於8月5日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，此次調高是因聯亞（...

期貨商論壇／美股期 伺機進場

川普1日起正式對幾乎所有與美國貿易國家擴大關稅，且7月就業報告顯示勞動力市場出現放緩跡象，均加劇投資人拋售。美股高檔震盪...

期貨商論壇／原油期 提防變數

自基本面觀察，油價目前仍處於供過於求的狀況，加上OPEC+連續增產，後續須觀察美國8月後是否會對俄國原油進行次級制裁，以...

晟銘電、富世達 挑長天期

受惠於ASIC AI伺服器及相關零組件訂單強勁增長，晟銘電（3013）、富世達（6805）新專案持續增加，有助營運，近期...

大成鋼、台光電 四檔熱舞

美國公布台灣對等關稅為20%，已在美國建廠，甚至近來展開擴建的美國概念股，包括大成鋼（2027）、台光電（2383）也備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。