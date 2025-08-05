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全民權證／致茂 選價內外5%
致茂（2360）第2季營收創同期新高，法人看好，致茂在半導體部門及電力電子測試兩大核心業務受惠AI趨勢，將推升營收及獲利持續成長。
法人分析，致茂用於晶圓級封裝的先進封裝設備已交付客戶先進封裝廠，持續與客戶合作，進行設備性能升級，並已準備好支援面板型先進封裝的檢測需求，半導體業務將成下半年的主要成長引擎。
此外，致茂在高功率測試解決方案方面具有競爭優勢，由於AI伺服器中的電力供應與管理系統包含多個電源供應單元 、電池備援電力模組等，都需進行測試，對致茂營收有正面助益。
權證發行商表示，看好致茂的投資人可挑選價內外5%左右，距到期日二個月以上的權證介入，參與個股行情。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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