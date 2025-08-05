大成鋼、台光電 四檔熱舞

美國公布台灣對等關稅為20%，已在美國建廠，甚至近來展開擴建的美國概念股，包括大成鋼（2027）、台光電（2383）也備受矚目。其中大成鋼將持續擴建德州廠、台光電增資美國加州的全資子公司Arlon EMD，成為關稅免疫股。

法人表示，隨美國公布對等關稅，包括日本、韓國、歐洲等將增加投資美國，帶動美國本土汽車、半導體產業產能，推升鋼、鋁需求。大成鋼德州廠正持續擴產，目前有鋁熱軋產線擴建工程進行中，預估明年初完工。明年德州廠新產能全數開出，原來外購的量能，將可以轉成自製，拉高鋁製品的毛利率。

另外今年國際鎳價雖短期震盪，目前價格趨穩，鎳價的平穩，有助於大成鋼逐漸降低不銹鋼產品的庫存成本；另一方面，鋁價格則處於上漲，有助業者獲利。

台光電日前也宣布增資美國加州的全資子公司Arlon EMD，法人表示，Arlon EMD是美國專業材料製造商，台光電此次投資，是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝兩台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。

這項投資主要是為了支援台光電在北美生產的航太軍工相關應用產品，能夠快速回應客戶需求，並分散產地集中的風險。下半年台光電還有馬來西亞廠新產能開出，加上ASIC／GPU／800G交換器客戶出貨動能較預期強勁，法人看好台光電後續營運表現。

權證發行商表示，投資人若看好大成鋼及台光電後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的認購權證，以小金搏大利。