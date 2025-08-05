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期貨商論壇／美股期 伺機進場

經濟日報／ 記者周克威整理
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

川普1日起正式對幾乎所有與美國貿易國家擴大關稅，且7月就業報告顯示勞動力市場出現放緩跡象，均加劇投資人拋售。美股高檔震盪，評論關稅實施對經濟的影響尚為時過早，但投資人對經濟放緩的擔憂是不爭的事實，可留意美股期貨操作的機會。

目前降息呼聲不斷，但在聯準會未實際採取降息行動前，本季支撐微型那指的本夢比或開始受到投資人的質疑。

儘管微軟與Meta受到投資人追捧，但投資人對亞馬遜資本支能否回收感到悲觀，因其AWS雲端運算部門的營收指引低於預期，引發市場對其AI計畫的質疑，投資人留意科技股占比較重的美國指數波動或加大。

（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

降息 期貨交易

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